DS Studio: Störbild-Sujets gegen Halbierungsinitiative

Publiziert am 08.12.2025

An einer Medienkonferenz vom Montag hat das Komitee die offizielle Nein-Kampagne zur sogenannten SRG-Halbierungsinitiative vorgestellt. Die Initiativgegner bezeichnen das Begehren nicht als Sparmassnahme, sondern als Eingriff in den Kern des Service public. SRF, RTS, RSI, RTR und Swissinfo stellten heute sicher, dass die Bevölkerung in allen Landesteilen Zugang zu unabhängiger und fundierter Berichterstattung habe und vor Desinformation geschützt werde, heisst es in einer Medienmitteilung. Dies sei besonders in unsicheren Zeiten zentral und werde bei einer Annahme der Initiative gefährdet.

Die Kampagnensujets zeigen, was geschieht, wenn der SRG «der Stecker gezogen» wird: Das Bild wird dunkler und unschärfer, Orientierung gehe verloren, ebenso der klare Blick auf Vorgänge, Hintergründe und Regionen der Schweiz. Der eingesetzte Glitch-Effekt erinnert an das Flimmern im Fernseher kurz vor dem Signalverlust und knüpft für jüngere Zielgruppen an einen bekannten TikTok-Filter an. Mit der übergeordneten Kampagnenlinie soll in der Stimmbevölkerung verankert werden, dass eine Annahme der Halbierungsinitiative faktisch einer Abschaffung der SRG in ihrer heutigen Form gleichkäme.

Um diese Botschaft zu transportieren, investiert das Nein-Komitee schwerpunktmässig in Schweizer Medien.

Die Allianz gegen die Halbierungsinitiative vereint nach eigenen Angaben Stimmen aus allen politischen Lagern und Sprachregionen – von Volkskultur, Sport und Politik bis zur jungen Generation. Die Medienkonferenz wurde vom Gehörlosenverband in Gebärdensprache gedolmetscht. (pd/cbe)