Rawcut: Strategischer Wechsel an der Spitze

Publiziert am 04.03.2026

Die Kreativagentur Rawcut, Teil der Thryve Group, hat ihre Führungsstruktur neu aufgestellt und setzt auf eine Doppelführung, teilt sie mit. Der Wechsel erfolge mit strategischer Absicht.

Rawcut, 2022 von Creative Director Harun «Shark» Dogan als Designagentur gegründet, positioniert sich damit als strategische Markenpartnerin – weg vom reinen Umsetzungsdienstleister, hin zum ganzheitlichen Begleiter von der Markenbildung bis zur kanalübergreifenden Kommunikation.

Menegola gehört seit 2022 zur Geschäftsleitung und prägte die Agentur als Head of Operations. Weber stiess im November 2025 dazu und bringt den Fokus auf Geschäftsentwicklung ein. Die Doppelführung soll zwei Kompetenzfelder bündeln – operatives Rückgrat und strategisches Wachstum.

Dogan bleibt der Agentur als Creative Director erhalten, übernimmt künftig jedoch stärker gruppenübergreifende Aufgaben innerhalb der Thryve Group und bringt Impulse aus Kunst, Popkultur und Experience ein.

Das Kreativteam wird ausserdem mit einem zusätzlichen Creative Director ausgebaut. Damit will Rawcut stärker auf Kampagnenführung und integrierte Markenkommunikation setzen. Innerhalb der Thryve Group übernimmt Rawcut die Rolle der kreativen Leitagentur. (pd/spo)