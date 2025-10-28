Family: Stück für Stück zu Kult-Investments

Die Agentur Family aus Uster hat eine Kampagne für Splint Invest entwickelt, die das Fractional Investing visualisiert. Das Fintech-Unternehmen ermöglicht Investitionen in alternative Anlagen wie Kunst, Whisky und Luxusuhren bereits ab kleinen Beträgen.
Die Kampagne arbeitet mit Fragmenten ikonischer Objekte und der Headline «Kaufe ein Stück Kult». Das Konzept verzichtet bewusst auf Finanzjargon und setzt auf ein verständliches Bildkonzept. «Finanzkommunikation wirkt oft elitär, abschreckend und unsexy. Wir wollten das Gegenteil rüberbringen: weniger Überheblichkeit, mehr Verständlichkeit», wird Tobias Peters, Senior Copywriter bei Family, in einer Mitteilung zitiert.
Die Umsetzung erfolgt über Out-of-Home-, Digital-out-of-Home-, Display-, Instream- und Connected-TV-Werbung. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Splint Invest: Aurelio Perucca (Geschäftsführer), Vas Musca (Leiter Marketing), Raya Jmean (Leiterin Marke und Kommunikation); verantwortlich bei Family: Tobias Peters, Philip Meier, Severin Binkert (Kreation), Jan Walser, Johnny Grubenmann, Florian Weitzel (Creative Direction), Sascha Djabbari, Marc Becher (Beratung), Mareike Hofer (Media), Claudia Catrambone, Svenja Hässig (Gesamtverantwortung).