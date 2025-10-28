Family: Stück für Stück zu Kult-Investments

Publiziert am 28.10.2025

Die Agentur Family aus Uster hat eine Kampagne für Splint Invest entwickelt, die das Fractional Investing visualisiert. Das Fintech-Unternehmen ermöglicht Investitionen in alternative Anlagen wie Kunst, Whisky und Luxusuhren bereits ab kleinen Beträgen.

Die Kampagne arbeitet mit Fragmenten ikonischer Objekte und der Headline «Kaufe ein Stück Kult». Das Konzept verzichtet bewusst auf Finanzjargon und setzt auf ein verständliches Bildkonzept. «Finanzkommunikation wirkt oft elitär, abschreckend und unsexy. Wir wollten das Gegenteil rüberbringen: weniger Überheblichkeit, mehr Verständlichkeit», wird Tobias Peters, Senior Copywriter bei Family, in einer Mitteilung zitiert.

Die Umsetzung erfolgt über Out-of-Home-, Digital-out-of-Home-, Display-, Instream- und Connected-TV-Werbung. (pd/cbe)