Partner & Partner: Studierende zeigen ihre Ausbildung

Publiziert am 29.09.2025

Pro Studiengang entstanden fünf bis sechs Videos, die Fragen zu Berufsperspektiven, Studieninhalten und Besonderheiten der jeweiligen Ausbildung beantworten. Die Videos wurden bewusst ohne aufwendige technische Ausstattung produziert – lediglich mit Smartphone und Ansteckmikrofon, teilt die Agentur Partner & Partner mit.







In den Videos geben Studierende aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Pflege, Hebamme sowie Gesundheitsförderung und Prävention Einblicke in ihren Studienalltag. Während eine Physiotherapie-Studentin zwischen verschiedenen Campusräumen Körperübungen demonstriert, zeigt eine Ergotherapie-Studentin in einer Übungswohnung, wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen alltägliche Tätigkeiten bewältigen können. Die Inhalte wurden mehrheitlich von den Studierenden selbst entwickelt, ein vorbereitetes Skript diente lediglich als Ausgangspunkt.







Parallel zur Kampagne wurden die Webseiten der sechs Studiengänge überarbeitet. Die neue Kampagne ist der Auftakt zu «GenZHAW», einem grösseren Projekt in Zusammenarbeit mit der Agentur Partner & Partner. Ziel ist es, die Zielgruppe GenZ über Studienmöglichkeiten im Gesundheitsbereich zu informieren. (pd/spo)