Komet: «Subito» wird als «schnellstes Lotto» positioniert

Publiziert am 23.09.2025

Ursprünglich hatte Swisslos «Subito» für die Gastronomie entwickelt. Inzwischen ist es auch an Kiosken, Tankstellenshops und Convenience Stores erhältlich.

Der neue Markenauftritt soll unabhängig von der Art der Verkaufsstelle funktionieren, teilt die dafür verantwortliche Agentur Komet mit. Bisher stand die Gastronomie im Zentrum der Kommunikation. Das zentrale visuelle Element des neuen Auftritts ist ein Tornado-Motiv, das «Subito» als «schnellstes Lotto der Schweiz» darstellen soll.





Das Tornado-Motiv wird hauptsächlich am Verkaufsort auf Plakaten und Bildschirmen sowie in einem fünfminütigen Ziehungsfilm verwendet, der kontinuierlich läuft. Auch das Corporate Design und Logo wurden überarbeitet.

«Subito» ist ein Sofortlotterie-Produkt, bei dem Spieler unmittelbar nach dem Kauf erfahren, ob sie gewonnen haben. (pd/nil)