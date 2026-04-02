Publiziert am 02.04.2026

Aus kleinen Alltagsmomenten wird die Idee «Produkt … gefunden im Surseepark» – ein Satz, der sich an jedes Sujet anpasst und jedes Mal eine neue Mini-Story eröffnet. Mal ist es das «Lieblingsgemüse», mal der passende «Lesestoff», ein «Wachmacher», ein neues Outfit oder das richtige Waschmittel.

Fachwerk Advertising ist verantwortlich für das inhaltliche und visuelle Konzept und die Umsetzung der Kampagne. Ausgespielt wird die Idee über OOH, DOOH, Fassadenposter, Busheck, Print, Social Media, Display Ads, Centerscreens, Buswerbung, Nextbike und weitere Touchpoints, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit 16 Geschäften öffnete das Einkaufscenter Surseepark am 25. Oktober 1973 in der Luzerner Gemeinde Sursee seine Türen. Nach Erweiterungsphasen in den Jahren 1988, 2003 und 2019 umfasst es heute nach eigenen Angaben mit drei zusammengehörigen Centerteilen über 45 Geschäfte. (pd/cbe)