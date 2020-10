Vitamin 2: Süsse Werbung in bitteren Zeiten

ADCE-Festival

«The Festival of Festivals» wird digital

Der ADC of Europe vereint am 6. November Keynotes, Talks und Events als digitalen Livestream-Content.

Der Art Directors Club of Europe vereint am 6. November 2020 erstmals Keynotes, Talks und Events als digitalen Livestream-Content aus ganz Europa. Der ADC Switzerland ist mit Neutral Zurich und dem Beitrag «How To Strategize Brands In The Age Of Confusion» dabei.