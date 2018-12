Pitchgewinn: Swica entscheidet sich für Wirz

Wirz hat sich in einem mehrstufigen Pitchverfahren den Werbeetat der Krankenversicherung Swica gesichert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Wirz-CEO Livio Dainese hatte den Pitchgewinn schon vor Wochenfrist im Interview mit persoenlich.com publik gemacht.



Ausschlaggebend für den Entscheid sei die klare Vision gewesen, die die Agentur ausgearbeitet habe. «Wirz hat eine kreative und eingängige Leitidee aus den strategischen Vorgaben entwickelt», lässt sich Michael Schneider, Marketingleiter bei Swica, in der Mitteilung zitieren. «Ihre Kampagnenidee bedeutet eine Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben: die Gesundheit. Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team.» Erste Kommunikationsmassnahmen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2019 zu sehen sein. (pd/maw)