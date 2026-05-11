Im Mittelpunkt stehen Roman Josi, Nino Niederreiter, Timo Meier und Nico Hischier. Die Schweizer NHL-Spieler sassen für die Produktion persönlich vor der Kamera. In Content-Beiträgen geben die Profis Einblicke in ihre Karrieren zwischen Nordamerika und der Schweiz.
Umgesetzt hat die Kampagne Thjnk Zürich, Regie führte das Duo Salsa, produziert hat Czar Film AG. Als musikalische Grundlage dient eine orchestrale Interpretation von David Bowies «Heroes» durch Peter Gabriel.
Die Kampagne wird über TV, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. In den WM-Stadien ist der Film auf den LED-Cubes zu sehen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swiss: Stefan Vasic (Head of Marketing), Cornelia Zehnder Späth (Head of Marketing Communication Campaigns), Roman Glauser (Project Lead), Kim Vetter (Project Lead), Andrea Laube (Project Lead), Florence Weber (Project Lead Sponsoring & Events), Tara Wehrli (Project Lead Events & Sponsoring), Philipp Jacob (Social Media & Influencer Marketing), Leslie Masek (Social Media Marketing & Community Management); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Daniela Bär (Text), Susanna Fill, Alba Dita Rau (Art Direction), Lea Scherz, Julien Le Goff (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Claudia Ziltener, Romaine Brunner, Lukas Steiner, Patrick Plüss, Max Brunner (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Fabienne Peyer (Strategie), Benjamin Calcott (Agency Producing); externe Partner: Czar Film AG (Produktion), Salsa (Regie), Fabio Tozzo (DOP), Max Paschke (Editor), Julien Alary (Colorist), Anntheo (Fotografie), Florian Nussbaumer (Executive Producer), Sandy Blum (Producer), Nadia Stähelin (Produktionsassistenz), Arianna Pianca (Styling), Atelier Lomann, Randy Loser, Joel Tweitmann (Art Department), Erica Büsser, Patrick Kästli (Hair & Makeup), DubDub Studios (Tonstudio), Michel Hofmanns (Postproducer), Postoffice Amsterdam (VFX). Filmcrew GmbH (Videoproduktion Social Media), Tamino Schnedl, Leonardo Mastrostefano. WPP Media (Media), Antonia Broschat (Senior Manager Client Leadership), Neetu John (Senior Digital Planner Implementation), Kristina Misakova (Digital Manager).