Publiziert am 06.01.2026

Im Zentrum der neuen Kampagne stehen die drei Schweizer Olympia-Teams. In einer mehrsprachigen und modular aufgebauten Content-Kampagne treten sie ihren Weg nach Cortina an – und Curling auf überraschende Weise im Alltag inszenieren, wie die Agentur Breitbild Studios in einer Medienmitteilung schreibt.

Curling überall – vom Supermarkt bis zur Sporthalle

Unter dem Kampagnentitel «Your daily curling moves» begegnen die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg Richtung Olympia plötzlich Curling-Situationen an unerwarteten Orten: Eine Putz-Crew wischt den Hallenboden einer grossen Sporthalle, ein Pizzaiolo schiebt seine Pizza in den Ofen, eine Besucherin bewegt sich konzentriert durch den Supermarkt.















Die Curling-Spielerinnen und -Spieler beobachten diese Alltagsszenen, erkennen Parallelen zu ihrem Sport – und greifen ein: Sie geben Tipps, kommentieren augenzwinkernd oder zeigen, wie es «richtig» geht. Das Resultat ist eine emotionale, humorvolle und bewusst überraschende Inszenierung, die Curling niederschwellig erklärt und zugleich die Präzision und Faszination des Sports transportiert.



Breitenwirkung durch die National Curling Week



Die Olympischen Spiele sind ein mediales Grossereignis mit enormer Strahlkraft. Swisscurling nutzt diesen Moment gezielt, um das Interesse am Curling zu aktivieren und die Clubs sowie Curling-Hallen in der ganzen Schweiz aktiv einzubinden.



Während der Olympischen Spiele findet deshalb eine Nationale Curling-Woche statt. In zahlreichen Curling-Hallen haben Sportinteressierte die Möglichkeit, die Sportart Curling selbst auszuprobieren und einen direkten Zugang zum Sport zu erhalten.



Sämtliche produzierten Content-Assets werden den Clubs und Hallen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt und können für eigene Promotions- und Kommunikationsmassnahmen eingesetzt werden.



Mit «Your daily curling moves» zeigt Swisscurling, wie sich olympischer Spitzensport kreativ, zugänglich und zeitgemäss erzählen lässt – und wie eine Kampagne nationale Sichtbarkeit, emotionale Nähe und nachhaltige Aktivierung wirkungsvoll verbindet. (pd/nil)







