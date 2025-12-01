Fraser: Tamedia lanciert Imagekampagne für vier Kernmarken

Das Zürcher Medienhaus Tamedia startet am 1. Dezember 2025 eine breit angelegte Imagekampagne für seine vier Haupttitel Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung und 24 Heures.

«Mit ‹Vielstimmig statt eintönig› zeigen wir, wofür unsere Titel gemeinsam stehen: unabhängiger, ausgewogener Qualitätsjournalismus, der Orientierung schafft und die freie Meinungsbildung fördert», lässt sich Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz in einer Mitteilung zitieren. Die Kampagne verbinde die starken regionalen Marken: «Unsere Leserinnen und Leser erleben jeden Tag Vielstimmigkeit – überraschend, scharfsinnig, tiefgründig, mitunter auch humorvoll. Wir stehen für Ausgewogenheit, getragen von unabhängiger Recherche und regionaler Kompetenz.»Für die Umsetzung hat Tamedia die Agentur Fraser of Switzerland engagiert. «Wir sind stolz, nach der UBS nun auch Tamedia als Kunden in der Schweiz gewonnen zu haben», wird Benjamin Baumann, Gründer von Fraser, in einer Mitteilung der Agentur zitiert. Die grosse Tradition und die Stärken der Tamedia-Marken passten hervorragend zur Agentur.Lea Zaydowicz, Account Director bei Fraser of Switzerland, ergänzt: «Unsere Zusammenarbeit war vom ersten Moment an partnerschaftlich und mutig, genauso wie die Kampagne selbst. Denn Tamedia lebt von der Vielstimmigkeit. Vier Marken, vier Regionen, eine gemeinsame Haltung: Vielfalt statt Monotonie.» Das mache die Kampagne sichtbar, soDie Kampagne läuft auf verschiedenen Kanälen: Out of Home, Digital Out of Home, Sonderplatzierungen an Bahnhöfen und Flughäfen, Social Media, Display-Werbung, Google-Anzeigen, Podcast-Audio-Ads sowie Werbung in Trams. Fraser verantwortet Kampagnenstrategie, Konzeption, Kreation, Mediastrategie und Distribution. (pd/nil)