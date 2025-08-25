Publiziert am 25.08.2025

Die Kampagne fokussiert auf die Nähe regionaler Medien zu ihrer Zuschauerschaft. Denn relevante Nachrichten entstehen nicht nur in Bundesbern, sondern auch vor der eigenen Haustür, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Botschaft hat die Agentur Inhalt und Form visuell umgesetzt: Ein roter Pfeil mit der Headline «News von hier» markiert in verschiedenen Szenen wichtige und aussergewöhnliche Ereignisse – von Machenschaften im Gemeindehaus, der Abfallwüste nach einem Festival bis zum Rekord-Kürbis im Schrebergarten.





«Unsere Regionalsender machen mit Leib und Seele Journalismus. Mit dieser Kampagne wird dies gewürdigt», lässt sich Telesuisse-Präsident André Moesch zitieren. Gerade in Zeiten von Fake News erfüllten die lokalen Sender eine wichtige journalistische Funktion durch glaubwürdige und relevante Berichterstattung.







Die Kampagne läuft kanalübergreifend in TV, Radio, Print und Online. Neben der Aktivierung bestehender Zuschauer sollen auch neue Zielgruppen angesprochen werden.





Telesuisse vertritt die Interessen von 14 regionalen Fernsehsendern in der Schweiz, die lokale Nachrichten und Programme produzieren. (pd/nil)