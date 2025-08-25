Die Kampagne fokussiert auf die Nähe regionaler Medien zu ihrer Zuschauerschaft. Denn relevante Nachrichten entstehen nicht nur in Bundesbern, sondern auch vor der eigenen Haustür, heisst es in einer Medienmitteilung.
Die Botschaft hat die Agentur Inhalt und Form visuell umgesetzt: Ein roter Pfeil mit der Headline «News von hier» markiert in verschiedenen Szenen wichtige und aussergewöhnliche Ereignisse – von Machenschaften im Gemeindehaus, der Abfallwüste nach einem Festival bis zum Rekord-Kürbis im Schrebergarten.
«Unsere Regionalsender machen mit Leib und Seele Journalismus. Mit dieser Kampagne wird dies gewürdigt», lässt sich Telesuisse-Präsident André Moesch zitieren. Gerade in Zeiten von Fake News erfüllten die lokalen Sender eine wichtige journalistische Funktion durch glaubwürdige und relevante Berichterstattung.
Die Kampagne läuft kanalübergreifend in TV, Radio, Print und Online. Neben der Aktivierung bestehender Zuschauer sollen auch neue Zielgruppen angesprochen werden.
Telesuisse vertritt die Interessen von 14 regionalen Fernsehsendern in der Schweiz, die lokale Nachrichten und Programme produzieren. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Telesuisse: André Moesch (Präsident Telesuisse), Marcello Del Zio (Vizepräsident Telesuisse), Marc Friedli (Geschäftsführer Telesuisse), Dominique Lammer (Vorstand Telesuisse), Florian Wanner (Leiter REM bei CH Media, Mitglied der Unternehmensleitung), Nicole Fuchs (Head Corporate Marketing und Branding bei CH Media), Sabrina Mock-Marty (Leiterin Marketing und Branding REM bei CH Media), Nathalie Enseroth (Leiterin Advertising & Branding REM bei CH Media); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Caroline Minar (Senior Art Director), Manuel Schnoz (Art Director), Dario Brazerol (Copywriter), Bettina Righetto (Group Account Director), Corina Diaz (Grafikerin); Produktion Foto & Bewegtbild – Mystik SA: Jérôme Scherly (Projektleitung), Raoul Mercier (Regisseur, Spezialeffekte, Filmeditor), Arno Binggeli (Kameramann), Guillaume Paroz (Lichtgestaltung, Filmeditor), Aurèle Paroz (Fotografie, Grafik); Produktion Radio – CH Media: Marietta Schröpel (Produzentin).