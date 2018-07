Jung von Matt/Limmat: «Thank God it’s Monday» geht in die zweite Runde

Letzten Sommer ist die Kampagne «Thank God it's Monday» gestartet (persoenlich.com berichtete). Auch in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen jeweils montags neuer Content auf den Social-Media-Kanälen von M-Budget. Den Auftakt der diesjährigen Kampagne von Jung von Matt/Limmat hat die «M-Budget Life Hacks»-Serie gemacht. Die kurzen Clips präsentieren den Usern für jede Situation das richtige M-Budget Produkt – stets mit einem Augenzwinkern versehen, wie die Agentur in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Wie bereits letztes Jahr ist ein weiterer Bestandteil der Kampagne ein Festivalwettbewerb. Als offizieller Sponsor des Schweizer Festivalsommers verloste M-Budget pro Festival eine Vielzahl an Tickets. Um teilzunehmen, mussten die User eine möglichst verrückte oder schmerzhafte Festivalstory einsenden. Sieben Schweizer Bands und Künstler wie beispielsweise Ali, The Cavers oder Kaufmann interpretierten anschliessend die Gewinnergeschichten in einem Song. Das Ergebnis posteten die Künstler als Videoclip. Wer seine Geschichte im Lied wiederfand, bekam zwei der begehrten Tickets.

Im «Mix & Win»-Wettbewerb für die Streetparade geht es darum, seine Fertigkeiten als DJ zu beweisen und das DJ Duo Animal Trainer beim Abmixen der Streetparade-Hymne zu unterstützen. Die besten Kreationen gewinnen je zwei Tickets fürs Love Mobile. Beworben wird das Gewinnspiel in einem Spot, in dem Animal Trainer die Jugendlichen um Mithilfe beim Mixen bitten. Via eigens kreiertem Soundtool können die Teilnehmenden ihre Vorschläge inklusive M-Budget Jingle dem DJ-Duo zukommen lassen. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 27. Juli.

Auch Stand-up Comedian Charles Nguela sorgt als ungeschickter Migros-Praktikant montags weiterhin für Spass. Diesmal agiert der Komiker nicht mehr hinter der Kasse, sondern versucht sich beim Auffüllen der Regale. Dabei versorgt er die Kunden mit unbrauchbaren Tipps und kann zwischendurch den M-Budget-Produkten selber nicht widerstehen. Ab August geht montags zudem eine fünfteilige Serie an den Start. Die «Montagsweisheiten mit Tobias» bringen kreative, aber bedenkliche Spartipps hervor, die man sich – im wahrsten Sinne des Wortes – mit M-Budget sparen könne, wie es in der Mitteilung heisst.

