Der Art Directors Club of Europe (ADCE) organisiert in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit den nationalen Clubs sein Festival und wird Vorträge und Veranstaltungen aus verschiedenen Städten in ganz Europa übertragen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Festival findet am Freitag, 6. November digital statt: Es schafft einen virtuellen Raum für die europäische Kreativ-Gemeinschaft und lädt ein zur Inspiration und zum Erfahrungsaustausch.







Im Mittelpunkt des ADCE Festivals steht die Vortragsreihe mit dem Titel «Prototyping brands for a new era», im Rahmen derer Menschen und Marken vorgestellt werden, die Prototypen entwickeln, iterieren, experimentieren und versuchen, die Welt besser zu machen.

Connections across Europe

Ausserdem kommen laut Mitteilung ein Dutzend Slots, die von den nationalen Clubs mit Top-Referenten und kreativen Inhalten bespielt werden, dazu. Das Programm biete echte Insights und zeige, wofür das ADCE Netzwerk steht und damit den Wert der europäischen Vielfalt für die gesamte Kreativbranche.







Neben Deutschland, Finnland, Irland, Italien, Island, Litauen, Lettland, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern und der Ukraine ist auch die Schweiz mit einem Slot des ADC Switzerland und dem Beitrag von Neutral Zurich dabei. ADC-Mitglieder Michelle Nicol und Rudolf Schürmann sprechen zum Thema: «Metadata, der Virus und der Zusammenbruch von konsensbasierter Realität katapultieren uns tiefer und schneller ins 21. Jahrhundert. Was heisst das für die Entwicklung von Markenstrategien?»

Hier geht es zum Programm.

The Future of conscious business

“Creativity with a conscience» ist das Thema, zu welchem die Hauptredner am 6. November, sprechen werden. «Wir möchten die Menschen vorstellen, die an der Spitze dieser Bewegung stehen; die sicherstellen, dass unsere Branche für ihre Ideen und ihren positiven Impact auf Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und eine bessere Zukunft wahrgenommen wird», fasst Steve Vranakis, Kurator des «The Festival of Festivals», zusammen. Vranakis repräsentiert mit seinen Worten einen Querschnitt von Organisationen, Ländern in ganz Europa und Einzelpersonen aus allen Lebensbereichen. Einige der Hauptredner sind:

Alex Bec, Geschäftsführer und Gründer der Hudson Bec Group / It’s Nice That. Unter dem Titel «Enabling Creativity to Thrive – bringing purpose to publishing» wird Bec darüber sprechen, wie er und sein Team eine Gruppe von Unternehmen um It’s Nice That herum strukturiert haben, um ihren Zielen und dem Zweck treu zu bleiben und einen nachhaltigen Einfluss auf die Kreativindustrie auszuüben.

Rebecca Swift, Senior Director und Global Head of Creative Insights bei Getty Images, wird sich mit der Entwicklung der kommerziellen Visualisierung unserer Person und unseres Lebens befassen und untersuchen, wie sich die Bedeutung von Authentizität verändert hat und was wir von den Bildern als Markeninhalt erwarten.

Julia von Winterfeldt, Founder und CEO bei Soulworx, spricht darüber, wie Unternehmen eine zielgerichtete Denkweise entfalten und etwas manifestieren können, das nicht nur für Individuen sondern Gesellschaften wichtig ist, und letztlich auch wieder für Branchen und Unternehmen. «Awakening Purposeful Possibility – Collectively» ist der Titel ihres Vortrags.

Karel J. Golta, Gründer und CEO von Indeed, wird einen Vortrag mit dem Titel «Rebels To Recode Innovation». In seinem Vortrag debattiert Golta darüber, warum die Entwicklung cooler Produkte und Dienstleistungen nicht mehr ausreicht, wenn die Welt wegen des Klimawandels, zunehmend gespaltener Gesellschaften und neuer Technologien (die nicht nur dem Menschen dienen), aus den Fugen zu geraten scheint.

Informationen zum Festival gibt es hier. Tickets da. (pd/lol)