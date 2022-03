Ukraine-Krieg: The One Club unterstützt betroffene Kreative

Der One Club for Creativity verurteilt die russische Invasion in der Ukraine und die humanitäre Krise, die sie dem Land zugefügt hat, aufs Schärfste. «Wir unterstützen die mutigen Bürger der Ukraine, die weltweiten Bemühungen, die Souveränität und die Demokratie des Landes zu bewahren, indem wir diesen unsäglichen und unprovozierten Krieg bekämpfen, sowie das Recht der Menschen überall auf ein Leben in Frieden», heisst es in einer Mitteilung.

Der gemeinnützige Auftrag von The One Club bestehe laut eigenen Angaben seit fast 50 Jahren darin, die globale kreative Gemeinschaft zu unterstützen. Ab heute werde dies auch geschehen: Die Gebühren für alle aus der Ukraine eingereichten Beiträge für The One Show 2022, ADC 101st Annual Awards und Young Ones Student Awards würden rückerstattet. Zudem würden alle Netzwerkressourcen des Clubs und anderer Unterstützungsprogramme ohne Kosten für die ukrainische Kreativgemeinschaft bereitgestellt. Weiter werde eine beträchtliche Spende an Come Back Alive zur Unterstützung der Hilfsaktionen getätigt.

Auch russische Agenturen werden unterstützt

«Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahmen angesichts der tragischen Situation in der Ukraine gering sind, aber wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um mit diesen und anderen Initiativen zu helfen», wie es weiter heisst.

Die Unterstützung von The One Club für die gesamte globale kreative Gemeinschaft erstrecke sich auch auf Agenturen und Kreative in Russland, die sich gegen den Krieg und die Unterdrückung stellen würden und nichts mit den schrecklichen Handlungen ihrer Staatsführung zu tun haben möchten. «Wir sind der festen Überzeugung, dass positive Veränderungen nur durch Dialog und Gedankenaustausch erreicht werden können, und es sollte unser Ziel sein, diese Stimmen zu erheben, anstatt sie auszuschliessen», so The One Club weiter: «Unsere aufrichtigen Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Und wir hoffen auf ein schnelles Ende der Invasion und eine friedliche Lösung dieser schrecklichen Krise.» (pd/tim)