Publiziert am 16.04.2026

Die Zürcher Kreativagentur Andmore hat für den Energydrink «Awake Mate» eine neue Kampagne entwickelt. Im Zentrum stehen tierische Redewendungen, die visuell überhöht werden: «Raus aus den Federn» zeigt ein Huhn im Ausnahmezustand, «Schwing die Hufe» eine sportlich ambitionierte Kuh, und «Ran an den Speck» ein Schwein mitten im Heiratsantrag.

Die Bildsprache kombiniert alltägliche Sprachbilder mit humorvoller Übertreibung, wie es in einer Mitteilung heisst. Laut Agentur soll die Kampagne das Produktversprechen – einen alltagstauglichen Energieschub – in unterschiedlichen Situationen vermitteln: morgens, beim Sport oder bei besonderen Momenten. (pd/cbe)