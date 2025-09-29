Publiziert am 29.09.2025

Das Los ist mit Tiermotiven aus Regenwald, Wüste und Meer gestaltet. Die Kampagne setzt die Tierwelt in animierter Form in Szene und läuft über TV, Digital out of Home und Social Media, teilt Erdmannpeisker mit.







Zentrales Gestaltungselement der Kampagne sind Tierpfoten, die das Rubbellos präsentieren. Der Claim heisst: «Pack deine Chance». Die Inszenierung fokussiert auf die visuelle Umsetzung der tierischen Motive.

Ergänzend zur Bewegtbild-Kampagne kommen am Verkaufspunkt vier verschiedene Motive zum Einsatz. Diese orientieren sich am Design des Rubbelloses und sind Teil der Gesamtkampagne von erdmannpeisker für Swisslos. (pd/spo)