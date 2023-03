Ruf Lanz: Tilsiter reimt heiter weiter

Tilsiter ist der zarte Käse aus der Ostschweiz, der seit 130 Jahren in Familien-Käsereien hergestellt wird. Um die traditionelle Marke wieder in aller Munde zu bringen, lancierte Tilsiter Switzerland zum Jahresanfang eine neue Kampagne, gereift bei Ruf Lanz: Die Tilsiter-Weisheiten (persoenlich.com berichtete).

Diese nehmen die jahrhundertealte Tradition der Bauernweisheiten auf und übersetzen sie pointiert in die heutige Zeit – mit augenzwinkernden Anspielungen auf aktuelle Trends, Themen und Ereignisse.

Laut Sibylle Marti, Präsidentin von Tilsiter Switzerland, ist der Auftakt nach Mass verlaufen: «Die Kampagne trifft einen Nerv. Die Bevölkerung nahm sie sofort auf und reimte heiter weiter. Innert 14 Tagen sind über 1000 eigene Tilsiter-Weisheiten geschrieben worden.»

Tilsiter-Geschäftsführer Urs Hänni ergänzt: «Dadurch sind wir in den sozialen Medien in einem fröhlichen Dialog mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Gut möglich, dass wir ihre Dichtkünste in künftige Kampagnen mit einbauen.»

Am Montag startet bereits die nächste Kampagnenwelle, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Hauptmedium sind wieder Plakate in der ganzen Deutschschweiz. Diesmal mit pointierten Anspielungen auf aktuelle Themen wie KI, vegane Ernährung oder Klimastreiks und mit speziellen Sujets für Rekruten und die zahlreichen Hobby-Anlegerinnen und Anleger im Land.

Flankierend wird Tilsiter in den sozialen Medien weiterhin «schnell und gewitzt» auf Tagesaktualitäten reagieren – unter tatkräftiger Mithilfe der fabulierfreudigen Bevölkerung, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei SO Tilsiter Switzerland: Sibylle Marti (Präsidentin & Strategisches Marketing), Urs Hänni (Geschäftsführer), Claudia Moya (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Mario Moosbrugger, Isabelle Hauser, Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Text), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Kevin Meier (Beratungsassistenz). Externe Partner: Mediaagentur: PMC Prezzi Media. (pd/cbe)