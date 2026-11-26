Publiziert am 26.11.2026

Die Zürcher AdTech-Firma Publica4 hat am Donnerstag «P4 Curated» lanciert. Werbetreibende und Agenturen können darüber Formate wie «Midbreak Ad», «Experience Ad», «Videohead», «Midscroll» oder «Sidebar Ad» portalübergreifend buchen. Der Einkauf läuft über einen Deal pro Sprachregion direkt aus der eigenen Demand-Side-Platform (DSP, Software für den automatisierten Einkauf von Werbeflächen, Anm. der Red.). Zum Start sind 20 Minuten, Blick, Watson, Blue News, Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Der Bund, Finanz und Wirtschaft, Annabelle, 24 Heures, Tribune de Genève, Le Matin und Ticinonline dabei. Laut Mitteilung ist der Marktplatz auf fünf DSPs live.

Beim sogenannten Curation-Modell wird Werbeinventar ausgewählt, mit Daten angereichert und über eine einzige Deal-ID an die Einkaufsplattformen übergeben. Die Schweizer Vermarkter bieten ihr eigenes Inventar seit Jahren auf diese Weise an, allerdings vorwiegend mit Standardformaten. Wer High-Impact-Formate buchen wollte, musste bisher jedes Portal einzeln anfragen, die Werbemittel separat produzieren und einzeln abrechnen. Publica4 bezeichnet «P4 Curated» als ersten kuratierten Marktplatz der Schweiz, der ausschliesslich auf High Impact ausgerichtet ist und über die Grenzen der Medienhäuser hinweg funktioniert.

Swisscom testet das Angebot seit Ende August. Das Digital-Marketing-Team erstellt die Werbemittel selbst im «P4 Studio», der Produktionsplattform von Publica4. Eingekauft werden sie über den eigenen DV360-Zugang mit eigenen Daten und Zielgruppen, und zwar in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin. Begonnen hat Swisscom mit dem «Midbreak Ad», seit November setzt das Unternehmen auch das «Experience Ad» ein. Der «Videohead» ist in Vorbereitung. Wer die Produktion nicht selbst übernehmen will, kann sie bei Publica4 als Managed Service buchen. Zusammen mit der eigenen Mediaplanung, Adops und Kreation ermögliche das Angebot, «schnell und unkompliziert High-Impact-Formate zu produzieren und mit eigenen Daten auf Premium-Inventar auszuspielen». So lässt sich Daniel Speich, Lead Media Strategist Customer Acquisition bei Swisscom, in der Mitteilung zitieren.

«Wir verkaufen keine Media, wir machen die Publisher stark», wird Dario Piccinno, CEO und Partner von Publica4, zitiert. Weil der Einkauf direkt zu den Publishern laufe, bleibe «mehr vom Werbefranken dort, wo die Inhalte entstehen». Angaben zu Preisen, zum Buchungsvolumen oder dazu, wie die Erlöse zwischen Publica4 und den Verlagen aufgeteilt werden, enthält die Mitteilung nicht.

Publica4 ist inhabergeführt und hat den Sitz in Zürich. Das Unternehmen entwickelt High-Impact-Werbeformate, produziert Kampagnen und liefert sie technisch auf den Portalen der Publisher aus. (pd/cbe)