Toyota und The&Partnership haben für den neuen Corolla Hybrid eine integrierte Multichannel-Kampagne entwickelt. Der TV-Spot für den neue Corolla sei ab dem 1. April on air. Er zeige, wie weit die Hybrid-Technologie mittlerweile entwickelt ist, heisst es in einer Mitteilung.







In der Automobil-Geschichte habe jede Innovation ihre Zeit im Scheinwerferlicht gehabt, würde dann aber immer von der nächsten Innovation überholt, die dem aktuellen Zeitgeist besser entspricht. So beschäftige man sich heute besonders stark mit Umweltthemen, Abgas-Emissionen und Fahrverboten. Mit dem Hybridantrieb treffe der Corolla Hybrid diesen Zeitgeist.

Die Kampagne, die Toyotas Hybrid-Marktführerschaft weiter unterstreichen soll, habe im Kern einen datenzentrierten Ansatz, der ein responsives Targeting ermögliche und die Konsumenten, wann immer es möglich ist, über Addressable Mediakanäle mit personalisierten und für die Zielgruppen relevanten Messages anspreche. Darüber hinaus nutze die integrierte 360-Grad-Kampagne TV, Out of Home, Print und Kino Assets, um den Corolla und die Kampagnenbotschaft zu transportieren.







Der 60-Sekünder nehme den Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die spannendsten Epochen der Automobilgeschichte und zeige eindrucksvoll die ikonischsten Modelle der jeweiligen Zeit. Den Anfang mache die Vorkriegs-Open-Tops hin zu den Hot Rods aus den 50er Jahren im Grease-Stil. In den 80er Jahren fänden dann die Yuppie Sportwagen ihren Höhepunkt, gefolgt von den Dieseln der 2000er Jahre und den Elektroautos, die per Ladekabel aufgeladen werden müssen. Der Spot soll Konsumenten dazu ermutigen sich zu fragen, welche Antriebstechnologie am besten zu den Bedürfnissen der heutigen Zeit passt – bevor Toyota mit dem Corolla Hybrid eine passende Antwort zu dieser Frage liefert. (pd/log)