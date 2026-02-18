Publiziert am 18.02.2026

Zentrales gestalterisches Element ist eine schlichte Geste: das Kopfnicken – als visuelles Sinnbild für Verlässlichkeit und Machbarkeit, heisst es in einer Mitteilung. Das Konzept des Films baut auf dem Unternehmensslogan «We care for what we carry» auf.

Statt Leistungen zu erklären, setzt der Film auf eine wiederkehrende Bildsprache aus Blicken, Handgriffen und Rhythmus, unterlegt mit einer eigens komponierten Musik. Den Soundtrack entwickelte Tim Zumstein, Inhouse Sound Engineer bei Maybaum Film, mit dem Ziel, den Arbeitsrhythmus des Unternehmens klanglich zu spiegeln. Zahlreiche Wohlwend-Mitarbeitende stellten sich freiwillig als Statisten zur Verfügung. (pd/spo)