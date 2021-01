Sir Mary: Türi Cengiz von MetaDesign eingewechselt

Türi Cengiz wechselt nach fünf Jahren bei MetaDesign zu Sir Mary, wo er seit Januar als Account Director tätig ist. Als langjähriger Brand Consultant bringe er umfassendes Know-how in strategischer und kommunikativer Markenführung mit, schreibt Sir Mary in einer Mitteilung.

«Mit Türi haben wir einen Experten für uns gewonnen, der auf einen immensen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und Implementierung von Markenerlebnissen entlang aller Touchpoints zurückgreifen kann. Zu seinen Aufgaben gehören neben der Beratungsleitung auch das Neukundengeschäft sowie die strategische Weiterentwicklung der Agentur gemeinsam mit der Geschäftsleitung», lässt sich Daniel Zuberbühler, Mitgründer und Managing Partner, in der Mitteilung zitieren.



In seiner Laufbahn war Cengiz unter anderem für die Accounts von internationalen Unternehmen wie Swiss International Air Lines, Vontobel, ABB und Axpo verantwortlich. National betreute er Marken wie Swisscom, Fortis Watches, Raiffeisen und Baloise. Aber auch NPOs wie die Krebsliga und die Schweizer Berghilfe. Letztere hat für den Bergsportler eine besondere Bedeutung. Sie symbolisiert seine Leidenschaft für den Alpenraum.

Dies wurde deutlich, als Cengiz 2018 beim SRF-Sommerprojekt mitgemacht hatte und tagelang durch die Alpen wanderte (persoenlich.com berichtete). Mit dem Bergsteigen schafft Cengiz den Ausgleich zum beruflichen Alltag. Er sieht darin auch Parallelen zu seinem Job in der Kreativbranche: «Beide Bereiche verlangen nach Disziplin, gesundem Urteilsvermögen, viel Herz sowie der richtigen Mischung aus wohlüberlegter Planung und Flexibilität. Zentral ist die Freude an dem, was man macht. Für mich ist schon seit längerem klar, dass diese Attribute auch auf das multidisziplinär denkende Team. Somit freue ich mich sehr auf die Möglichkeit, mein Know-how in der Beratung und Kundenführung hier einzubringen», so Cengiz. (pd/eh)