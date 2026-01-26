Ammarkt

Die St. Galler Agentur hat ihren Sitz ins Stadtzentrum verlegt und positioniert sich mit der Plattform Nova neu. Die Lösung automatisiert die Werbemittelproduktion für den Detailhandel und andere Branchen mit hoher Aktionsfrequenz.