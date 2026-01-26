Die Kampagne basiert auf der Beobachtung, dass Konsumenten im hektischen Alltag Teepausen schätzen. Passend zum breiten Sortiment entwickelte Erdmannpeisker den Slogan «Twinings, meine Tasse Tee für jeden Moment.»
Zentral ist ein Key Visual mit strahlenförmigem Hintergrund, das auf verschiedenen Kanälen eingesetzt wird. Wie die Agentur schreibt, soll das Motiv die Ruhe einer Teepause darstellen und gleichzeitig auf die Produktvielfalt hinweisen. Das Unternehmen will mit dem wiederkehrenden Visual eine einheitliche Wiedererkennung im deutschsprachigen Raum schaffen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Wander AG: Sarah Zumbühl-Kieser (Senior Brand Manager), Laura Herzig (Brand Manager), Mia Hunziker (Marketing Assistentin); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creativ Direction), Christina Weisser (Art Direction), Selina Helbling (Beratung), Laura Fässler (Motion Design/Online Werbemittel), Patrick Salonen (Bildbearbeitung).