Publiziert am 17.11.2025

Mit der Initiative «Breaking the Silence» wollen iMpuls und Novo Nordisch Betroffene unterstützen und die Öffentlichkeit aufklären, wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

In der Schweiz sind mehr als 43 Prozent der Bevölkerung von Übergewicht oder Adipositas betroffen. Obwohl Adipositas als chronische Krankheit anerkannt ist, wird sie gesellschaftlich häufig als selbstverschuldetes Problem wahrgenommen. Diese Stigmatisierung führt dazu, dass viele Betroffene isoliert bleiben.

Die Kooperation verfolgt drei Schwerpunkte: wissenschaftliche Aufklärung über Ursachen und Folgen von Adipositas, die Entstigmatisierung durch Sensibilisierung der Gesellschaft sowie die Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen mit digitalen Tools und Programmen.

Umfrage als Grundlage für künftige Programme

Zum Start lancieren die Partner eine nationale Umfrage, um Erfahrungen und Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung zu erfassen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für künftige Programme dienen. Auf der iMpuls-Plattform stehen bereits erste Aufklärungsartikel und ein interaktives Quiz zur Verfügung. Mittelfristig sollen digitale Lern- und Informationsangebote für individuelles Gewichtsmanagement entwickelt werden.

«Gesundheit ist ein zentrales Anliegen der Migros. Mit dieser Partnerschaft möchten wir Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützen und gleichzeitig gesellschaftliche Barrieren abbauen», erklärt Selina Steinmann, Head of Migros Health Platform iMpuls.

«Es ist uns wichtig, Tabus abzubauen»

Anne Mette Wiis Vogelsang, General Manager von Novo Nordisk Schweiz, betont: «Wir setzen uns dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und ein Umfeld zu schaffen, das ganzheitliche Gesundheit fördert. Dabei ist es uns wichtig, Tabus abzubauen, damit Menschen mit Verständnis und Respekt über ihre gesundheitlichen Herausforderungen sprechen können.»

Die Partnerschaft richtet sich an die gesamte Schweizer Bevölkerung, insbesondere an Betroffene, Angehörige und Personen mit erhöhtem Risiko. Auch Gesundheitsfachpersonen und Kostenträger gehören zur Zielgruppe. Novo Nordisk bringt über 100 Jahre Erfahrung in der Behandlung chronischer Stoffwechselerkrankungen ein, während iMpuls als Plattform der Migros niederschwellige Unterstützung in Prävention und Gesundheitsförderung bietet. (pd/nil)