Publiziert am 18.08.2025

In einem Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung bei Galaxus shoppt, könnte man meinen, dass das Kaufverhalten in den Regionen und Gemeinden relativ homogen ist, schreibt Digitec Galaxus in einer Medienmitteilung. Ein genauer Blick in die Daten des Onlinehändlers offenbart aber überraschende Muster und liefert Stoff zum Schmunzeln und Hinterfragen zugleich, heisst es weiter.

Für eine neue Plakat-Kampagne setzte Galaxus echte Bestelldaten in Relation zu Wohnort, Generation oder Sternzeichen. So entstanden 45 Sujets, wovon jedes auf den ersten Blick wie ein Witz klingen mag, aber bis auf den Dezimalpunkt genau das zeigt, was die Daten offenbaren.



Zu sehen ist die Kampagne ab dem 18. August in der Deutsch- und Westschweiz als Plakate, auf Bildschirmen im öffentlichen Raum sowie online als Display Ads und Social Ads. (pd/nil)