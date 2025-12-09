WWF Schweiz: Umweltschutzorganisation engagiert kreatives Kollektiv

Publiziert am 09.12.2025

Auf die Ausschreibung des WWF Schweiz sind über 120 Bewerbungen eingegangen. Den Zuschlag für die Erarbeitung einer neuen Dachkampagne erhielt ein eigens für den Pitch zusammengestelltes Kollektiv. Die Gruppe besteht aus Rainer Bühler und Pia Koller (Strategie), Julia Fischhaber und Wolfgang Bark (Konzept & Text), Constantin Camesasca (Konzept & Art) sowie Alisa Lomovceva (Grafik).

«Nach langjähriger Agenturerfahrung bei Jung von Matt, Sir Mary, Rod, Wirz, Heimat, Ingo und Havas sind die Mitglieder des Kreativteams nun sowohl als Einzelpersonen als auch in dieser Aufstellung tätig», so Maja Bartholet, Head Corporate Communications beim WWF Schweiz, auf Anfrage. Im Herbst dieses Jahres habe die Gruppe bereits den Pitch für das Arval Auto Abo der BNP Paribas für sich entscheiden können.

Das Team überzeugte die Jury gleich mehrfach, wie der WWF in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kampagne schaffe Aufmerksamkeit für Sinn und Zweck des WWF, übersetzt das neue Markenmodell kreativ und verbindet emotionalen Nutzen für Menschen mit dem Angebot und Daseinsgrund der Organisation. Besonders hervorzuheben sind das starke Storytelling sowie die Leichtigkeit und der Humor, mit denen die Botschaften transportiert werden.

Die neue Dachkampagne ist Teil eines umfassenden Markenprozesses, der sowohl die externe Positionierung als auch die interne Kommunikation des WWF Schweiz stärkt, wie die NGO weiter mitteilt.

Die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv startet unmittelbar; die Produktion und Umsetzung sind für die kommenden Monate geplant, mit einem geplanten Launch im Frühjahr 2026. Die Kampagne entsteht in enger Abstimmung zwischen Corporate und Marketing Communications und soll die geschärfte Positionierung des WWF Schweiz sichtbar und erlebbar machen. (pd/nil/cbe)