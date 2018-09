Nach Beendigung der Zusammenarbeit zwischen TBWA\Zürich und Sunrise Ende 2017 hat nun UPC ihr Werbeetat an TBWA\Zürich vergeben und vertraut auf die breite Telco-Kompetenz der Agentur aus dem Zürcher Seefeld. Wie TBWA\Zürich am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, zeichnet sie künftig für Projekte im Bezug auf Werbe-Massnahmen und Kampagnen von UPC im B2B- und B2C-Bereich verantwortlich. (pd/eh)