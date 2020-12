«Fast Christmas I Gave You My <3» lautet bei UPC diese Festtage das Motto. Die Adaption des Weihnachtssuperhits von Wham! ziert aber nicht einfach nur als Headline die Festtagskampagne – ihr Star ist ein «Ugly Christmas Sweater», der von Wunderman Thompson entworfen und produziert wurde. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Schrille Mode für schnelles Internet

Der Pullover sei als «Ugly Christmas Sweater» absichtlich extra-schrill gestaltet und spiele mit einer Kombination von weihnachtlichen Sujets und Internet-Icons – gestickt im 8-Bit-Stil. Darüber steht «Fast Christmas I Gave You My <3». «Damit werden die Digital-out-of-Home Screens, Walking Boards und Web-Werbemittel garantiert auffallen», schreibt die Agentur weiter.















Der «Ugly Christmas Sweater» von UPC diene jedoch nicht nur als Werbesujet, sondern würde auch physisch produziert. Er werde in Schaufenstern der UPC Shops ausgestellt und von Kundenberaterinnen und Kundenberatern getragen. Und auch bei UPC intern sei der «Ugly Christmas Sweater» ein echter Renner und sogar das Management von UPC wolle ihn sich für die Festtage überstreifen.

«Wir wollen keinem Modegeschäft Konkurrenz machen, aber mit diesem Pullover haben wir für UPC doch ein wirklich originelles Kleidungsstück entworfen. Als zentrales Element der Kampagne schafft er eine starke Differenzierung zur üblichen Weihnachtswerbung», lässt sich Swen Morath, Chief Creative Officer bei Wunderman Thompson, zitieren.

Die Kampagne wird durch einen festlichen Weihnachts-Radiospot ergänzt, der das Thema von «Fast Christmas» spielerisch aufgreift.

«Must-have auch für Kunden»

«Wer ein Herz für schnelles Internet hat, kann sich über einen «Ugly Christmas Sweater» zum Internet-Abo beim Abschluss im UPC Shop freuen. Ausserdem verlost UPC den Pullover und andere tolle Gadgets während der Adventszeit über Social Media», geht abschliessend aus der Mitteilung hervor.

Verantwortlich bei UPC: Nikki Constantine (Director Brand, Media & Communications), Laura Ballestrin (Manager Marketing Communication), Graziella Gut (Marketing Communication Manager), Tenzin Samden Khangsar (Digital Communications Manager), Olivia Soland (Social Media Manager); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (Chief Creative Officer), Davide Schenker (Art Direction), Christian Schirmer, Julian Riegel (Copy Writing), Sara Runggaldier (Account Management); verantwortlich bei OMD: Julien Swoboda (Communication Director), Bernhard Gschwandtner (Communication Consultant): verantwortlich bei Webrepublic: Bence Jünnemann-Illés (Client Solutions Manager); verantwortlich bei Manifesto: Shannon Mildon (Producer), Michelle Bucher (Producer). (pd/lol)