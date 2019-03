Kreienbühl und Vogler hat für das Urban Bike Festival ein neues Sujet und einen Film kreiert, die zeigen sollen, dass Velos zu einem urbanen Stadtbild gehören. Die Kampagne sei in Anzeigen, auf Plakaten und in elektronischen Medien zu sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vom 29. bis 31. März findet in Zürich das Urban Bike Festival statt. Mit einer Velo-Ausstellung, diversen Rennen und einem vielseitigen Rahmenprogramm sei das Urban Bike Festival die Velomesse für Fans der urbanen Velokultur.







Verantwortlich bei BikeDays.ch: Erwin Flury (Partner), Donald Nader (Partner), Thomas Eberle (Partner), Samira Veraguth (Kommunikation); verantwortlich bei Kreienbühl und Vogler Werbeagentur: Marco Donada, Reto Vogler, Oli Kreienbühl, Tiffany Lau; Fotografie/Film: Alan Maag; Bildbearbeitung: Claudio Wyrsch. (pd/log)