Die Jury der «American Illustration 39» in New York hat aus über 7000 eingereichten Arbeiten 415 ausgezeichnet. Darunter auch ein Porträt von Boris Johnson, das der Art Director Urs J. Knobel gestaltet hat.

Knobels Porträt von Boris Johnson werde anlässlich der virtuellen Präsentation und Ausstellung sämtlicher prämierter Arbeiten, die auch in Buchform erscheinen, am 12. November 2020 in New York vorgestellt.



Urs J. Knobel wurde in Zug geboren. Er arbeitete als Grafiker bei Advico Young & Rubicam und wurde dann Art Director bei Doyle Dane Bernbach in Zürich. Heute arbeitet er als Illustrator, Art Director, Grafikdesigner und Maler. Er entwarf unter anderen das Plakat für den White Turf St. Moritz. (pd/eh)