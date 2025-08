Jung von Matt Limmat

Wenn das Handy ins Toi Toi fällt

Die Mobiliar verwandelt von echten Missgeschicken inspirierte Storys in eine TikTok-taugliche Kampagne.

Die Mobiliar verwandelt von echten Missgeschicken inspirierte Geschichten in eine TikTok-taugliche Kampagne. Die Agentur nutzt dabei den Social-Media-Trend «We listen and we don't judge» und erzählt skurrile Schadengeschichten – vom Smartphone im mobilen WC bis zur Torte an der Windschutzscheibe.