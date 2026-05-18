Thjnk Zürich: Väter-Duell am Herd für die Migros

Im Zentrum der neuen Kampagne steht ein TV-Spot, in dem zwei Väter sich beim Kochen für ihre Kinder gegenseitig übertrumpfen wollen – unterlegt mit Billy Stewarts «Summertime». Ergänzt wird der Film durch eine Plakat- und Online-Kampagne, die mit Food-Stillleben arbeitet: Speckstreifen als Lagerfeuer, Lachsröllchen als Blumen.
Die Kampagne zielt auf das Frische-Sortiment der Migros, das laut eigenen Angaben das grösste der Schweiz ist. «Mit der neuen Kampagne möchten wir die Menschen nicht nur unterhalten, sondern auch ein bisschen inspirieren», lässt sich Rémy Müller, Leiter Marketing & Kommunikation der Migros, in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Migros: Rémy Müller (Leiter Marketing & Kommunikation), Frédéric Zürcher (Bereichsleiter Campaigning & Sponsoring), Désirée Strassmann (Leiterin Campaigning), Giovanna Colucci (Projektleiterin Campaigning), Tanja Krause (Projektleiterin Digital Campaigning), Erasmo Palomba (Creative Producer), Simone Blaser (Leiterin Media); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Daniela Bär, Johannes Gorsboth (Text), Moritz Lüth, Elodie König, Alba Dita Rau (Art Direction), Xenia Marty (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Anne Klein, Shawna Fitzner, Andrea Häfliger, Marisa Studer, Fiona Wishart, Claudia Ziltener (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Carole Räber (Strategie); verantwortliche externe Partner: farbfilm studio (Produktion), Tore Frandsen (Director), Flo Brunner (Executive Producer), Gustaf Richter, Chris Burger, Alina Graber (Producer), Rasmus Videbaek (Director of Photography), Anders Jon (Editor), Jingle Jungle (Sounddesign), Sizzer (Musiklizenzierung), Rahel & Ron (Fotografie und Foodstyling), Raphael Kleeb (Animation), Detail AG, Lorenz Wahl (Bildbearbeitung).