Thjnk Zürich: Väter-Duell am Herd für die Migros

Sir Mary

CSS betont die menschliche Resilienz

CSS betont die menschliche Resilienz

«Glaub an dich. Du bist unglaublich.» lautet der Claim einer neuen Imagekampagne der Krankenversicherung.

Unter dem Claim «Glaub an dich. Du bist unglaublich.» stellt die Krankenversicherung in einer neuen Imagekampagne die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit des Menschen ins Zentrum.