Ruf Lanz: VBZ-Klimasujet in der «Arena» gezeigt

Zum Start des umstrittenen Klimagipfels in Dubai hat Ruf Lanz ein aktuelles Sujet für die VBZ kreiert. Rund 80'000 Menschen fliegen ins erdölreiche Emirat, um übers Klima zu reden (persoenlich.com berichtete),

Das pointierte Sujet ist auch der«Arena» von SRF aufgefallen. Moderator Sandro Brotz präsentierte es am Freitagabend in der Sendung zum Klimagipfel in Dubai mit den Worten: «Fürs Klima um die Welt fliegen, passt das zusammen? Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich haben das in einer Kampagne selber beantwortet.» Man könne auch einfach täglich das Tram oder den Trolleybus benutzen (11:20 min).

Die VBZ-Kampagne von Ruf Lanz wird aufgrund kreativer Ideen und aktueller Anspielungen immer wieder redaktionell aufgegriffen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Creative Director Markus Ruf freut sich über die Gratis-Verbreitung der VBZ-Botschaften weit über den eigentlichen Werberaum hinaus. Zuletzt fand die VBZ-Kampagne den Weg in das Buch «Zürich in 100 Geschichten». (pd/wid)