Publiziert am 02.02.2026

Die Zürcher Agentur Neu Creative Agency setzte sich in einem Pitch als Werbeagentur-Partner durch und entwickelte die Positionierung «Warte nicht auf Veränderung. Finde sie auf jobs.ch.» für die Deutschschweiz sowie «N'attends pas le changement. Trouve-le sur jobup.ch.» für die Romandie. Die Designagentur Strichpunkt überarbeitete parallel den visuellen Auftritt der beiden Jobportale.

Die Kampagne richtet sich an Menschen, deren aktueller Job nicht mehr zu ihren Bedürfnissen passt – der Leidensdruck aber noch nicht akut genug ist, um sofort zu kündigen. «Die Kampagne hat mit dem klaren Insight und der emotionalen Umsetzung das Potenzial, sehr viele Menschen an einem wunden Punkt zu treffen», wird Nico Ammann, Partner bei Neu Creative Agency, in einer Mitteilung zitiert. «Wobei ich gleichzeitig hoffe, dass unsere Mitarbeiter:innen die Kampagne nicht zu häufig sehen.»

Sonia Custodero, Head of Brand & Communication bei JobCloud, spricht von einer gezielten Investition in die emotionale Stärke der Marken: «In einem dynamischen Markt ist das ein entscheidender Schritt, um Menschen und Unternehmen auch künftig relevant, nah und verlässlich zu verbinden.»

Die Kampagne läuft in beiden Sprachregionen auf Digital-out-of-Home, Plakaten und online. In den kommenden Monaten wird sie über mehrere Phasen für verschiedene Touchpoints weiterentwickelt. (pd/cbe)