Auch im 46. Jahr ihres Bestehens begrüsst die Vereinigung der führenden Kreativen neue Members Professional. «Es ist immer wieder eine Freude, diesen Einblick in das Schaffen der talentiertesten Menschen in diesem Land zu erhalten. Zu sehen, wie sie die grösste Kraft der Kommunikation – die Kreativität – einsetzen, um den Unterschied zu machen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jurierungen und den Input der neuen Members», lässt sich Livio Dainese, ADC-Vorstandsmitglied und Verantwortlicher des Ressorts Members, in einer Mitteilung zitieren.

Das sind die neuen Mitglieder:

Christian Bircher – Creative Director, Art Director

– Creative Director, Art Director Karin Estermann – Executive Creative Director & Inhaberin Inhalt und Form LSA

– Executive Creative Director & Inhaberin Inhalt und Form Micha Kumpf – Brand Designer

– Brand Designer Andreas Mesmer – Creative Director & Gründer Mesmer Sociéte







Die Aufnahmekommission setzte sich aus Vertretern des ADC-Vorstandes und gewählten Mitgliedern zusammen: Livio Dainese, Frank Bodin, Philipp Skrabal, Grit Wolany, Andi Portmann und Wim Roelfs.

Die Mitgliedschaft im ADC Switzerland sei eine «kreative Adelung», wie es weiter heisst. Mitglieder seien «herausragende kreative Persönlichkeiten» aus den Bereichen Art Direction, Text, Digitale Medien, Design, Editorial, Film, Fotografie, Illustration, Musik und Ton, Werbung, Direktmarketing, Promotion, Media, Strategie und weiteren kreativen Berufen. Kandidatinnen und Kandidaten, die sich durch die Aufnahmekriterien angesprochen fühlen, können sich jederzeit bewerben – die ADC-Aufnahmekommission tagt mehrmals jährlich. (pd/tim)