TBWA | SightEffect: Vier neue Sujets für Blick-Kampagne

Publiziert am 16.09.2026

Jedes der vier neuen Sujets – Velofahrer und Autofahrerin, Fussballfan und Schiedsrichter, Pflegekraft und Bewohnerin, Schwinger nach dem Kampf – zeigt dieselbe Szene aus zwei Blickwinkeln: Neben dem Slogan «Uns bewegt, was euch bewegt» steht im Bild jeweils der Zusatz «Und ihn.» oder «Und sie.», der die Perspektive der zweiten abgebildeten Person aufnimmt.

«Die Menschen bleiben im Zentrum: was sie berührt, empört oder zum Lachen bringt», kommentiert Maximilian Börke, Marketingchef Ringier Medien Schweiz, gemäss Mitteilung. «Dafür steht Blick: nah dran und mit Geschichten, die mehr als eine Seite zeigen.»

Die Sujets knüpfen an den Auftakt der Kampagne vom Oktober 2025 an (persoenlich.com berichtete). Für das Grundkonzept zeichnete damals TBWA\Zürich verantwortlich. Für die zweite Welle ist SightEffect, Beratungsagentur für visuelle Markenführung, dazugestossen. «Durch die enge Zusammenarbeit mit SightEffect konnten wir unserer Kampagne den Schliff geben, den sie benötigt», lässt sich Manuel Wenzel, Chief Creative Officer bei TBWA\Zürich, in der Mitteilung zitieren.

Parallel zur Plakatkampagne hat SightEffect zusammen mit Blick eine neue Bildwelt entwickelt, die den Auftritt über die Plakate hinaus verlängern soll. «Die visuelle Identität einer Marke kennt keine Kanäle», lässt sich SightEffect-Gründer Per Kasch in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)