Publiziert am 15.05.2026

An der Preisverleihung der ADC 105th Annual Awards, die am 13. Mai im Rahmen der Creative Week in New York stattfand, wurden vier Auszeichnungen an Schweizer Einreichungen vergeben.

Die Zürcher Agentur Raffinerie AG für Gestaltung erhielt zwei Bronze-Würfel in der Kategorie Brand/Communication Design. Ausgezeichnet wurden die Branding-Arbeiten für das Schauspielhaus Zürich sowie für das Theater Neumarkt. An beiden Projekten waren weitere Zürcher Dienstleister beteiligt, darunter Hürlimann Druck und Régis Golay.

Der in New York lebende Schweizer Illustrator Till Lauer wurde gleich zweifach ausgezeichnet: Er gewann einen Gold-Würfel sowie einen Silver-Würfel in der Kategorie Illustration, Unterkategorie Editorial Front Page, beide für Titelseiten des «New Yorker». Die ausgezeichneten Arbeiten tragen die Titel «L.A. Wildfires» und «Targeted».

Insgesamt gingen an der diesjährigen Ausgabe 90 Gold-, 114 Silver- und 166 Bronze-Würfel sowie 296 Merits an Teilnehmende aus 39 Ländern. (pd/cbe)