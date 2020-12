Der grösste Event der Schweiz für Popkultur setzt ein hoffnungsvolles Zeichen und präsentiert das Plakatsujet für 2021.

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con ist mit 60'000 Quadratmetern Fläche und 54'000 Besuchern eine der bedeutendsten Comicmessen Europas. Dieses Jahr konnte der Event trotz zweimaliger Verschiebung nicht durchgeführt werden. Ob der Event wie geplant im Mai 2021 stattfinden kann, oder ob er wegen der andauernden Coronakrise nochmals verschoben werden muss, wollen die Veranstalter Ende Januar auf Grund der aktuellen Lage entscheiden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits jetzt präsentieren die Veranstalter aber das Plakat zur Fantasy Basel – The Swiss Comic Con 2021, für das der international erfolgreiche Comiczeichner Viktor Bogdanović gewonnen werden konnte. Das androide, vieraugige Wesen auf dem Plakat zeigt einen sehr aktuellen, modernen Comicstil und nimmt auch Bezug zum grossen Science-Fiction- und Space-Bereich an der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con.



Bogdanović ist in Basel aufgewachsen, lebte aber auch längere Zeit in Berlin und Belgrad. Nach einem kurzen Umweg über Image Comics arbeitete er sehr schnell für DC und Marvel an Comics wie «Wolverine», «Batman: Arkham Knight», «Aquaman» und «New Super-Man». Bogdanović's Werke sorgen laut Mitteilung rund um den Erdball für Begeisterung bei Comic-Fans. (pd/cbe)