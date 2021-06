Cannes Lions 2021: Vierte Shortlist-Platzierung für die Schweiz

Fünf weitere Shortlists sind am Montag an der Werbe-Weltmeisterschaft Cannes Lions publiziert worden. Immerhin eine weitere Nomination für eine Schweizer Agentur gab es. In der Kategorie «Creative Data» wurde die Arbeit «Waiting Wins» von Havas Village Genève für Canal+ auf die Shortlist gesetzt:

«Waiting Wins» holte bereits bei den Awards des Art Directors Club of Europe Gold und Silber. Viermal Silber gab es bei den Schweizer ADC Awards 2020.

Die Gewinner der Kategorie «Creative Data» werden am Dienstag bekanntgegeben. (cbe)



persoenlich.com berichtet in der Woche vom 21. bis 25. Juni über «Cannes Lions Live». Alle News finden Sie hier.