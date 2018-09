Art Directors Club Schweiz: Viktor Giacobbo in Hon Circle aufgenommen

Viktor Giacobbo sei nicht nur Kabarettist, Moderator, Schauspieler, Harry Hasler, Fredy Hinz oder Debbie Mötteli, Mitbegründer des Casinotheater Winterthur und Verwaltungsratspräsident, Gaststar beim Circus Knie, Gewinner des Salzburger Stiers und x-fachen Gewinner des Prix Walo, sondern er habe als Ehrengastjuror an der vergangenen Jurierung des ADC Switzerland mit seinen pointierten Statements begeistert. Nun wurde Giacobbo an der 43. Mitgliederversammlung des ADC Switzerland «einstimmig in den kleinen aber exklusiven Kreis des Hon Circle des ADC Switzerland aufgenommen», wie der ADC in einer Mitteilung schreibt. Zum Hon-Circle zählen bislang Emil Steinberger, Roger de Weck, Nadja Schildknecht, Xavier Koller und Dieter Meier.

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 6. September hat der ADC zudem alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt: Peter Brönnimann (Ressort Ad School), Livio Dainese (Ressort Mitglieder), Markus Gut (Ressort Galerie & IT/Infrastruktur), Dennis Lück (Ressort Creative Week/Gala), Philipp Skrabal (Ressort Ausbildung Young Creatives Award und Vize-Präsident), Martin Spillmann (Ressort ADC Europe), Thomas Wildberger (Ressort Public Relations) und Frank Bodin als Präsident. (pd/eh)