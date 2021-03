Metzger Rottmann Bürge: VirtualSpa für Feuerstein Essentials

Feuerstein Essentials bringt mit seinen Pflegeprodukten und Raumdüften die Schönheit des Engadins ins Badezimmer. Neu auch als wohltuendes VR-Erlebnis für Körper und Geist: Mit Feuerstein VirtualSpa können jetzt alle virtuell die schönsten Orte des Engadins in der eigenen Badewanne bereisen – auch während eines Lockdowns. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.













Die Social-Media-Kampagne startet mit drei VR-Videos aus dem Engadin. Laufend werden neue, saisonale Videos produziert und die Community kann vorschlagen, wo die Badewanne als nächstes aufgestellt werden soll.











Teil der Kampagne ist zusätzlich eine Promotion im Webshop: Bei einer Bestellung ab 150 Franken erhalten Kunden eine kostenlose Feuerstein VR-Brille fürs Smartphone.







Verantwortlich bei Feuerstein Essentials Switzerland: Mara Wulkan (Inhaberin), Oliver Wulkan (Inhaber); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Carol Hämmig (Digital/SoMe), Celina Sprenger, Silvan Metzger (Beratung), Bettina Klossner, Frederick Rossmann, Cyrill Wirz (Kreation); verantwortlich bei Parish in Pictures: Yogi Parish (Filmproduktion). (pd/lol)