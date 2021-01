Erstmals fand am Mittwochabend der diesjährige Briefing-Event des ADC Young Creatives Awards online statt. «Ich bin von der grossen Teilnehmerzahl überwältigt», begrüsste Philipp Skrabal, Chief Creative Officer bei Farner und ADC-Vizepräsident, die rund 120 Interessierten. Er gab eine Aussicht auf das, was die Youngsters im Falle eines Gewinnes erwartet: Zu gewinnen gibt es vier der begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct und Cyber.



Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Awards können zudem Mitglieder des «Young ADC» und somit Teil des ADC Switzerland werden. Das Besondere dabei: Die Young Professionals erhalten ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC-Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze-Awards am ersten Jury-Tag, wie es in einer Mitteilung heisst.

Big Mac & Co via Handy bestellen

Beim abendlichen Briefing zur 14. Austragung des bedeutendsten Schweizer Nachwuchswettbewerbs für junge Kreative gaben Stijn Heytens, Chief Marketing Officer bei McDonald's Switzerland, und Urs Krucker, Stratege bei Wirz, Hintergrundinformationen – dies unter anderem zur Strategie des diesjährigen Briefinggebers McDonald's Schweiz (persoenlich.com berichtete).

Die Aufgabe ist es, die neue «Mobile Order & Pay»-Funktion der McDonald's-App bei der relevanten Zielgruppe bekannt zu machen und diese zu motivieren, erste Erfahrungen mit der neuen Bestell- und Bezahlfunktion zu machen. Mitte Januar startete in Genf ein Testlauf, später soll der Service in der ganzen Schweiz verfügbar sein. Heytens gab einige Einblicke in die neue App-Funktion und erklärte, wie der ganze Prozess funktioniert. «And last but not least: Enjoy your Big Mac.»



Urs Krucker fasste das Briefing aus strategischer Sicht zusammen. Sein Tipp an die jungen Kreativen: «Seid mutig und nicht korrekt. Schiesst auch mal bewusst über das Ziel hinaus.»

Im Anschluss an die Präsentation war genügend Zeit für Fragen und erste Denkanstösse. Fragen wurden auch entsprechend viele gestellt – darunter sehr konkrete zur bevorstehenden Umsetzung. «Auch das ist eine Premiere. Normalerweise ist es in der ADC Gallery ziemlich still», so Philipp Skrabal.

Wer den Anlass verpasst hat, findet unter adc.ch ab Donnerstag sowohl das Briefing als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch. Einsendeschluss für den ADC Young Creatives Award 2021 ist der 24. Februar 2021. (pd/cbe)