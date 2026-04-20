Publiziert am 20.04.2026

Unter dem Titel «Und alles wird leichter» positioniert Emmi die Produkte im Bereich «Natural Wellbeing» und adressiert damit den wachsenden Trend rund um ausgewogene Ernährung und positives Lebensgefühl.

Kernstück ist ein 20-sekündiger TV-Spot, in dem eine Protagonistin dem animierten Vogel «Emil» begegnet. Die Bildsprache bricht bewusst mit klassischen Food-Codes, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kefir-Linie ist Teil von Emmis strategischer Wachstumsplattform Nutrition+.

«Kefir ist funktional stark, aber oft sehr rational kommuniziert», wird Lena Altdorfer, Director Creative Strategy bei der Wirz Group, in einer Mitteilung zitiert. «Unsere Aufgabe war es, daraus eine beehrliche Markenwelt zu entwickeln, die emotional anschlussfähig ist und neue Zielgruppen erschliesst.» (pd/cbe)