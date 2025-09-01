Mona und Mateo: Volg lanciert Kampagne für Dorfkinder in der Stadt

Publiziert am 01.09.2025

Die Detailhandelskette Volg will mit einer neuen digitalen Kampagne junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren ansprechen, die vom Land in die Stadt gezogen sind. Unter dem Motto «Volg forever» entstanden vier Video-Portraits, die seit dem 25. August auf sozialen Medien zu sehen sind. Verantwortlich dafür ist die Basler Kreativagengtur Mona und Mateo, wie sie am Montag mitteilte.



Die Kampagne richtet sich gezielt an eine Zielgruppe, die oft übersehen wird: Junge Erwachsene, die ihre Wurzeln auf dem Land haben, aber aufgrund ihrer Arbeit oder Ausbildung in die Stadt gezogen sind.



«Viele von ihnen ziehen früher oder später wieder zurück», erklärt das Kampagnenkonzept. Die Video-Portraits zeigen Menschen, die über ihr aktuelles Stadtleben und ihre Verbundenheit zum Dorf sprechen.



Als physisches Element der Kampagne werden über Social Media Ringpaare mit den Gravuren «Volg» und «forever» verkauft. Die Schmuckstücke fertigte das Zürcher Studio Nozo Jewelry eigens nach dem Design der Kreativagentur aus Sterlingsilber.



Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation und Werbung bei Volg, zeigt sich zufrieden mit der Zusammenarbeit: «MUM ist so kreativ wie überraschend, umso mehr Spass macht es, mit der Agentur unkonventionelle Wege für Volg zu gehen.» (pd/nil)



