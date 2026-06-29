Directors Collective

Floaten wie ein Otter

Floaten wie ein Otter

WWF Schweiz positioniert sich neu. Dazu gibt es eine Dachkampagne unter dem Motto «Die Natur ist unser Leben».

WWF Schweiz positioniert sich neu. Dazu gibt es eine Dachkampagne unter dem Motto «Die Natur ist unser Leben». Humor dient dabei als Türöffner.