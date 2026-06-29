Volg setzt seine seit 2024 laufende Imagekampagne «Hier sind wir» mit neuen Sujets fort. Die neuen Motive verbinden den Claim jeweils mit einem Produkt aus dem Volg-Sortiment – etwa Schoggistängeli, Käsefondue oder Wasser mit Vitaminen – und einer dazu passenden Headline wie «Hier sind wir preiswert» oder «Hier sind wir traditionell».
«Die Kampagne trägt unsere Werte als Mehrwerte für unsere Kundinnen und Kunden nach aussen», lässt sich Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation und Werbung bei Volg, in der Mitteilung zitieren.
Die Kampagne ist seit Ende Juni 2026 in der gesamten Deutsch- und Westschweiz zu sehen, eingesetzt werden Plakate, Inserate, Display-Ads und Werbemittel am Point of Sale. Volg betreibt rund 600 Läden in der Schweiz. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Volg: Tamara Scheibli (Leiterin Kommunikation/Werbung); verantwortlich bei Mona und Mateo: Mišel Gavran, Livia Benz, Elias Schröder, Jessica Auer, Joëlle Frutiger, Mona Fluri, Julian Elias Stauffer, Mateo Sacchetti. Fotografie: Bobby Doherty. Fotoproduktion Tasty Pictures: Giosch Netzer und Lea Fee. Media: the Generation Media.