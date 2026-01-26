Publiziert am 26.01.2026

Im Zentrum steht eine bewusst reduzierte, abstrakte Studio-Welt, die den Blick konsequent auf vier Teilnehmende richtet, die sich innerhalb von 14 Wochen auf den Zürich Marathon 2026 vorbereiten.



Vier Läuferinnen und Läufer lassen sich vom Ochsner-Sport Laufexperten und dem ehemaligen Marathon-Europameister Viktor Röthlin coachen und gewähren Einblicke in ihr Training während der nächsten Wochen.

Die Kampagne soll das Gefühl einer intensiven Trainingsvorbereitung vermitteln, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Im Zentrum stehen Fokus und Disziplin als entscheidende Faktoren, um persönliche Ziele zu erreichen.

Die Kampagne wurde durch den Film sowie eine begleitende Fotostrecke lanciert. Die fotografische Umsetzung stammt von Fabio Martin. Der Film entstand unter der Regie des Regie-/Kamera-Duos Synkron und wurde von Tyma produziert.

Die Kampagne fokussiert sich auf Social-Media von Ochsner Sport sowie auf den einzelnen Instagram- und TikTok-Kanälen der Teilnehmenden. (pd/nil)