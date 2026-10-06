Publiziert am 06.10.2026

Das Sortiment umfasst nach Angaben des Unternehmens inzwischen über 60’000 Produkte, von Gadgets über Haushaltsartikel bis zu Beauty und Freizeit. Hinzu kommt die neue Eigenmarke Kisten. Die Neupositionierung soll dem gewachsenen Angebot eine gemeinsame Richtung geben. Apfelkiste wolle «die erste Wahl für Trends, Mobile Accessoires und Lifestyle» sein, heisst es in der Mitteilung von Apfelkiste.

Ausgangspunkt war die Frage, wofür die Marke über einzelne Produktkategorien hinaus steht und welche Rolle sie «zwischen grossen Schweizer Onlinehändlern und internationalen Plattformen» einnimmt. Als Antwort dient die strategische Leitidee «Enjoy-Commerce». Sie soll Schweizer Verlässlichkeit, schnelle Lieferung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem Einkaufserlebnis verbinden, das zum Entdecken anregt. Als konkretes Argument nennt der Händler die Lieferung: Was bis 20 Uhr bestellt wird, wird am Folgetag zugestellt.

Headlines mit Augenzwinkern

Die Kampagne setzt auf Headlines wie «Eigentlich too much. Eigentlich perfekt.». Sie greifen den Moment auf, in dem man ein Produkt entdeckt, das zum eigenen Stil oder zur Stimmung passt. Zum Auftakt sind zwei Spots erschienen: «Animal Print Battle» und «Office, aber nice!».

Auch das Erscheinungsbild wurde überarbeitet. Es zeigt mehr Grün, eine neue Farbpalette, eine angepasste Typografie und Lifestyle-Bildwelten. «Voll dein Ding.» ist als langfristige Markenplattform angelegt. Darunter sollen künftig neue Sortimente, saisonale Themen und die Produktkommunikation laufen.

Ausgespielt wird die Kampagne über Out of Home, Digital Out of Home, Display, Social Media und YouTube. Hinter Apfelkiste steht die SkySale Schweiz GmbH mit Sitz in Baden. (pd/cbe)