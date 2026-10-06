Das Sortiment umfasst nach Angaben des Unternehmens inzwischen über 60’000 Produkte, von Gadgets über Haushaltsartikel bis zu Beauty und Freizeit. Hinzu kommt die neue Eigenmarke Kisten. Die Neupositionierung soll dem gewachsenen Angebot eine gemeinsame Richtung geben. Apfelkiste wolle «die erste Wahl für Trends, Mobile Accessoires und Lifestyle» sein, heisst es in der Mitteilung von Apfelkiste.
Ausgangspunkt war die Frage, wofür die Marke über einzelne Produktkategorien hinaus steht und welche Rolle sie «zwischen grossen Schweizer Onlinehändlern und internationalen Plattformen» einnimmt. Als Antwort dient die strategische Leitidee «Enjoy-Commerce». Sie soll Schweizer Verlässlichkeit, schnelle Lieferung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem Einkaufserlebnis verbinden, das zum Entdecken anregt. Als konkretes Argument nennt der Händler die Lieferung: Was bis 20 Uhr bestellt wird, wird am Folgetag zugestellt.
Headlines mit Augenzwinkern
Die Kampagne setzt auf Headlines wie «Eigentlich too much. Eigentlich perfekt.». Sie greifen den Moment auf, in dem man ein Produkt entdeckt, das zum eigenen Stil oder zur Stimmung passt. Zum Auftakt sind zwei Spots erschienen: «Animal Print Battle» und «Office, aber nice!».
Auch das Erscheinungsbild wurde überarbeitet. Es zeigt mehr Grün, eine neue Farbpalette, eine angepasste Typografie und Lifestyle-Bildwelten. «Voll dein Ding.» ist als langfristige Markenplattform angelegt. Darunter sollen künftig neue Sortimente, saisonale Themen und die Produktkommunikation laufen.
Ausgespielt wird die Kampagne über Out of Home, Digital Out of Home, Display, Social Media und YouTube. Hinter Apfelkiste steht die SkySale Schweiz GmbH mit Sitz in Baden. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Apfelkiste: Simon Thoma (CMO, Gesamtverantwortung Marketing), Dominique Hufschmid (Lead Brand & Creative, Kampagnenverantwortung und Projektleitung), Fabio Saccomani (Grafikdesigner), Sheena Monhart (Projektmanagerin), Nicole Schibli (Social Media Managerin), Lara Güler (Grafikdesign), Christopher Otten (Content & E-Mail Marketing Specialist), Oona Grauers (Lead Data Driven & Performance Marketing), Mevina Studer (Marketing Manager Communications & Promotions); verantwortlich bei Flayr: Nadja Stickl (CEO & Founder), Michel Schmidt (Creative Director & Founder), Nicole Faber (Producerin), Markus Geisser (Producer), Marta Viegas (Art Director), Patrick Zeller, Tobias Bachleitner (VFX Artists); verantwortlich bei Mediaschneider Zürich: Monika Mäder (Chief Client Officer), Andreas Weiss (Chief Strategy Officer), Beat Graf (Head of Out of Home), Sandro Nauer, Basil Schneider (Media Consultants), Lodovico Passero (Programmatic Advertising Specialist); verantwortlich bei Nemere Ads: Jonas Syed (Head of Media), Karim Syed (Media Planner & Buyer); verantwortlich bei VeeHub: Anton Gorr, Marc Heyner (Co-Founders), Sebastian Blank (Senior Digital Marketing Manager); verantwortlich bei ESE Agency: Severin Gamper (Art Director & Founder), Lino Haltinner (Video Content Creator), Jolina Lehmann (Projektmanagerin).