Tutti.ch: Vom Schicksal Millionen ungenutzter Dinge

Die britischen Punkrocker The Clash haben dieser Frage einst einen eigenen Song gewidmet und dieser Welthit besingt auch passend das Schicksal Millionen ungenutzter Gegenstände in Schweizer Haushalten: «Should I Stay Or Should I Go?»

Tutti.ch, das laut eigenen Angaben mit über 1,5 Millionen Anzeigen grösste Schweizer Kleinanzeigenportal, lässt in seiner neuen Kampagne ausgewählte Gegenstände lautstark den Originalsong nachsingen. Aussage: Überleg dir, ob du mich wirklich noch brauchst!

Die Auflösung und Antwort von tutti.ch lautet passend: «Es tut gut, loszulassen». Denn sich von ungenutzten Dingen zu trennen, wirkt befreiend und ist in jeder Hinsicht ein Gewinn: für das eigene Wohlbefinden, den Geldbeutel und den Gegenstand selbst, der von einem anderen Besitzer wieder gebraucht wird.

Die integrierte Kampagne ist am Sonntag angelaufen und sorgt seitdem laut einer Agenturmitteilung auf den Kanälen TV, Print, OOH, Display und in den sozialen Medien Facebook und Instagram für gute Stimmung.

Verantwortlich bei tutti.ch: Hannes Neunhaeuserer, Alexandra Müller; Kreation: Andreas Mädler; Filmproduktion: Onfilm, Michèle Seligmann, Christian Wehrlin; Fotografie: Oliver Nanzig; Animation: Cloudscape, Patrik Baumann, Roman Kessler; Musik: The Clash. (pd/cbe)