27.08.2025

Pam

Von Alexa bis zum Handyklau

Die Agentur hat für die Sommerkampagne der Smile Versicherung neue Sujets kreiert, welche die Funktionen der Smile App aufmerksam machen.
Die Sujets sind mit dem charakteristischen Emoji versehen. (Bild: zVg)
Die App ermöglicht es Versicherungsnehmern, verschiedene Dienstleistungen digital abzuwickeln – von Schadenmeldungen bis zur Überprüfung der Versicherungsdeckung. Diese Vorgänge lassen sich mit wenigen Klicks über das Smartphone erledigen, heisst es in einer Mitteilung.



Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle: Neben herkömmlichen Plakaten und digitalen Aussenwerbescreens setzt Smile auch auf Social Media-Werbung. In den Städten Zürich und Lausanne kommen zusätzlich grossformatige Megaposter zum Einsatz. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Smile: Joséphine Chamoulaud (CEO), Luca Michas (CMO), Chris Benros (Lead Media & Communications); verantwortlich bei Pam Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction); verantwortlich bei nova impact (Mediaagentur): Sandra Fehr (Managing Partner), Marcel Bieri (Senior Media Consultant).


