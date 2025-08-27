Pam: Von Alexa bis zum Handyklau

Die App ermöglicht es Versicherungsnehmern, verschiedene Dienstleistungen digital abzuwickeln – von Schadenmeldungen bis zur Überprüfung der Versicherungsdeckung. Diese Vorgänge lassen sich mit wenigen Klicks über das Smartphone erledigen, heisst es in einer Mitteilung.
Die Kampagne läuft über mehrere Kanäle: Neben herkömmlichen Plakaten und digitalen Aussenwerbescreens setzt Smile auch auf Social Media-Werbung. In den Städten Zürich und Lausanne kommen zusätzlich grossformatige Megaposter zum Einsatz. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Smile: Joséphine Chamoulaud (CEO), Luca Michas (CMO), Chris Benros (Lead Media & Communications); verantwortlich bei Pam Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction); verantwortlich bei nova impact (Mediaagentur): Sandra Fehr (Managing Partner), Marcel Bieri (Senior Media Consultant).