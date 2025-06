Publiziert am 16.06.2025

Nach Jahren der Sensibilisierung für psychische Gesundheit wechselt die «Wie geht's dir?»-Kampagne ihren strategischen Fokus. Im Zentrum stehen neu sechs wissenschaftlich fundierte Impulse: Beziehungen pflegen, Neues entdecken, Lebensstil beachten, Selbstwert erkennen, Gespräch suchen und Unterstützung annehmen.

Die Herausforderung lag darin, diese an sich wenig überraschenden Empfehlungen aufmerksamkeitsstark zu vermitteln, heisst es in einer Mitteilung. «Humor setzen wir gezielt als Türöffner ein – nicht um das Thema ins Lächerliche zu ziehen, sondern um Hürden abzubauen», sagt Andrea Braschler von der Neu Creative Agency in einem persoenlich.com-Interview. Die Agentur gewann den mehrjährigen Etat in einer mehrstufigen Evaluation.

Mit humorvollen, teils absurden Beispielen wie dem Steinestapeln will die Kampagne das Thema psychische Gesundheit mit Lebenslust und Energie verknüpfen. Besonders junge Erwachsene stehen im Fokus, da sie bezüglich Verhaltensmustern am flexibelsten sind und sich in einer Lebensphase mit vielen neuen Herausforderungen befinden.

«Die Stärkung der psychischen Gesundheit soll so selbstverständlich werden wie das tägliche Zähneputzen», erklärt Norina Schwendener von Pro Mente Sana, welche die Kampagne im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz umsetzt, gegenüber persoenlich.com.







Die Kampagne startet am Montag mit einer breit angelegten Plakat- und Digitalkampagne und ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Sie wird in der gesamten Deutschschweiz in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kantonen und Organisationen umgesetzt. (pd/cbe)

Credits Verantwortlich beim Kampagnenbüro Wie geht’s dir: Norina Schwendener, Svenja Sutter; verantwortlich bei der Trägerschaft der Kampagne: Tamara Estermann (Kanton Luzern), Muriel Langenberger (Pro Mente Sana), Michael Müller (Gesundheitsförderung Schweiz), Annett Niklaus (Kanton Zürich), Denise Rudin (Kanton Graubünden), Corina Schweighauser (Kanton Basel-Stadt); verantwortlich bei Neu Creative Agency: Andrea Braschler, Simon Rehsche, Nico Ammann, Nicole Vizcardo, Pian Gumpp, Fadi Nemr, Adriana Stepanov, Maison Fitzgerald; Bildbearbeitung: Patrik Rohner; Mediaagentur: Mediaplus Suisse, Swiss Online Publishing.